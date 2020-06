Pernigotti, un piano industriale con più posti di lavoro e una nuova linea di produzione: ma il Mise lo accetterà?

Novi Ligure – Un piano che prevede circa 120 posti di lavoro, suddivisi tra Novi e Milano, e anche una nuova linea di produzione per quanto riguarda il comparto delle creme spalmabili, attualmente prodotte negli stabilimenti dei Toksoz in Turchia.

Parliamo del nuovo piano industriale della Pernigotti che sarà discusso al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 17 giugno.

Secondo quanto trapelato, al momento emergono ancora pochi dettagli, i principali contenuti del piano riguarderebbero l’occupazione: circa sessanta posti di lavoro a Novi Ligure, fra impiegati e commerciali, e altrettanti quelli a Milano, fra impiegati e commerciali.

Sarebbe anche prevista la realizzazione di una nuova linea di produzione per quanto concerne le creme spalmabili.

Ovviamente tutto ciò se il Mise accetterà questo progetto.

Starebbe, dunque, andando tutto a posto per la storica azienda novese che fu leader nel settore dolciario?

Francamente ci pare ancora presto per cantare vittoria soprattutto dopo due anni, dal 2018 ad oggi, davvero burrascosi per una ditta che ne ha viste di tutti i colori: a novembre 2018 i dirigenti aziendali, nella sede di Confindustria Alessandria, comunicarono che un mese dopo la Pernigotti avrebbe chiuso i battenti.

Poche settimane dopo i Toksoz, titolari del gruppo a cui appartiene lo storico marchio, vennero ricevuti dal premier Giuseppe Conte, che li convinse a pensare a una reindustrializzazione della fabbrica senza chiusura, trovando imprenditori pronti a produrre al posto loro cioccolato, creme per gelato e gianduiotti. Nel frattempo, era iniziata l’occupazione della fabbrica da parte delle maestranze, dipendenti e interinali, andata avanti fino a febbraio dello scorso anno.

Tutta una serie di vicende che ha portato lo storico marchio novese alla ribalta dei mass media ma non certo per notizie positive.

Da ultimo gli arrivi di diversi imprenditori, fra cui il riminese Giordano Emendatori , finito poi in causa con i Toksoz poiché defenestrato dalla cessione del comparto gelati, passato al gruppo Optima.

Adesso la notizia di questo fantomatico piano industriale, a quanto pare attuato dai fondi ricavati dalla vendita del comparto gelati.

Il 17 giugno se ne discuterà al Mise. In quella sede, secondo quanto è dato sapere, i sindacati chiederanno la cassa per un anno “per riorganizzazione”, una formula diversa da quelle attive in precedenza, prima “per chiusura” e poi “per crisi”, quest’ultima ottenuta nel febbraio 2019.

Questo nuovo tipo di cassa, secondo quanto fatto sapere dai sindacati, significherebbe la salvezza della Pernigotti e resterà in vigore fino a luglio 2021.

Sarà dunque vero che le sorti della Pernigotti sono cambiate, dopo due anni di agonia, in positivo?

La precauzione è d’obbligo, il 17 giugno se ne saprà di più.