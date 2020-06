Playoff serie C: Siena penalizzato, l’Alessandria giocherà contro la Juventus Under 23 oppure vittoria a tavolino per la rinuncia della Pro Patria

Alessandria – Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc ha inflitto le penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

Per la Robur Siena, a causa del ritardato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, il Tribunale ha inflitto un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. In virtù della penalizzazione, i bianconeri scendono a quota 56 punti in classifica.

Penalizzato di un punto anche il Trapani (Serie B), e di due Casertana e Catania (Serie C).

L’Alessandria, a questo punto, sale al quinto posto in classifica e disputerà il primo turno dei playoff contro la Juventus U23 se i bianconeri perderanno la finale di Coppa Italia. In caso di loro vittoria i grigi passeranno il turno senza giocare grazie alla rinuncia della Pro Patria.