Respinta la richiesta di affidarlo alla Diocesi: l’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme sarà messo in vendita

Acqui Terme – Chiuderà definitivamente i battenti il Santo Spirito di Acqui Terme, istituto salesiano dove sono cresciuti generazioni di acquesi e che il mese scorso, tramite la direttrice suor Elisa Vasino, aveva annunciato agli insegnanti e al personale che a settembre non avrebbe riaperto.

Un fulmine a ciel sereno, motivato dal coronavirus e da una situazione già precaria soprattutto per il numero sempre più ridotto di iscrizioni.

Contro la sua chiusura era arrivata una controproposta: la diocesi con la comunità pastorale di San Guido e la cooperativa Crescere Insieme intendevano mantenere l’attività didattica e il resto ottenendo in uso l’edificio.

Ma i timori che la risposta fosse negativa ci sono stati sin dall’inizio poiché era chiaro che le salesiane intendevano lasciare Acqui e vendere l’edificio.

Come soluzione alternativa, inizialmente era stato chiesto che la scuola andasse avanti ancora per un anno.

Niente da fare. Ieri è arrivata la risposta definitiva: le suore vogliono vendere e non cederanno i locali in uso a nessuno.

A questo punto il Comune dovrà studiare in quale scuola mettere i 70 bambini del Santo Spirito mentre il catechismo si svolgerà nelle parrocchie della comunità pastorale.