Anche ad Alessandria ragazzi in piazza per George Floyd

Alessandria – Anche ad Alessandria, come in molte città d’Italia, si è tenuto un presidio in memoria di George Floyd, il quarantaseienne afroamericano morto lo scorso 25 maggio dopo essere stato arrestato dalla Polizia di Minneapolis.

La manifestazione si è svolta ieri sera in piazza Santo Stefano con persone di ogni età che si sono ritrovate nella centrale piazza alessandrina per urlare al cielo un grande “No” al razzismo con testimonianze e racconti di chi, nonostante la giovane età, aveva già vissuto sulla propria pelle episodi di discriminazione.

Dopo circa un’ora, intorno alle sette, tutti si sono inginocchiati e sono rimasti in silenzio, col pugno alzato, per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso lasso di tempo risultato purtroppo fatale al 46enne di Minneapolis, schiacciato a terra col ginocchio da un poliziotto.