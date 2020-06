Bcube: mobilitazione a Villanova d’Asti, ricevuta dal sindaco delegazione della Cgil e delle rsu aziendali

Villanova d’Asti (Ansa) – “Una partita aperta per il nostro futuro. Il Comune non ha mai mancato sostegno al territorio e all’azienda”. Così, in merito alla situazione della Bcube, il sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano, che oggi ha ricevuto in municipio una delegazione della Cgil e delle rsu dell’azienda di logistica che conta 380 dipendenti e rischia di perderne 210 a fine mese a causa di una commessa che potrebbe non essere rinnovata da Fca.

“Le istituzioni locali – ha affermato il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco – sono vicini ai lavoratori e alle loro famiglie”. “Chiediamo un accordo triennale tra Bcube e Fca” ha detto il segretario provinciale della Cgil Asti, Luca Quagliotti. “Se non si dovesse arrivare – ha aggiunto – la politica deve darci una mano, anche facendo pressione sulla Fca. Vogliamo evitare l’abbandono del sito e che si continui a investire. Da lunedì speriamo in risposta positiva, ma se così non fosse siamo pronti a chiudere lo stabilimento. Non siamo in trattativa, chiediamo concretezza nei fatti”.