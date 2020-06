Sessantottenne muore annegato in un canale nel vercellese, dinamiche da chiarire

Rovasenda – Tragedia ieri sera a Rovasenda, nel vercellese. Un uomo di 68 anni è stato ritrovato cadavere nelle acque del canale che attraversa il paese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, un pensionato residente in paese, era andato a pesca.

Soltanto alle prime luci dell’alba di oggi, grazie all’arrivo dei sommozzatori del nucleo vigili del fuoco di Torino, è stata recuperata la salma della vittima. Sul posto presenti varie pattuglie di carabinieri. Indagini in corso per capire se si tratta di un gesto volontario o di una disgrazia.