Tracce di PFAS nell’acquedotto di Montecastello, chiuso il pozzo a scopo precauzionale: si attendono nuove analisi

Montecastello – Tracce di PFAS –C6O4, un composto chimico appartenente alla categoria dei tensioattivi, sono state trovate nell’acquedotto di Montecastello. A scopo precauzionale il primo cittadino, Gianluca Penna, ha bypassato il problema collegando l’acquedotto, in accordo e con il contributo di Amag, al pozzo di Pietra Marazzi. La rilevata presenza della sostanza è frutto dei controlli effettuati da Arpa nei mesi passati e in particolare a novembre, subito dopo il periodo delle alluvioni.

Le verifiche di Arpa sono avvenute in tutta la provincia rilevando l’anomalia a Montecastello che, come spiegato da Alberto Maffiotti, Direttore di Arpa, “attinge l’acqua dal pozzo vicino al fiume Tanaro dove ci sono anche gli scarichi del polo chimico”.

Da parte sua il sindaco di Montecastello ha voluto chiarire che non ci sono mai stati “dubbi di potabilità dell’acqua. Sul PFAS non esistono limiti al momento, ed è chiaro che non ci sono rischi particolari conosciuti anche se in via precauzionale ci siamo collegati a Pietramarazzi in attesa di chiarire cosa sia accaduto”.

Altri prelievi sono, comunque, già partiti.

“Montecastello è stata esposta a eventi alluvionali inoltre la zona del pozzo è a ridosso del Tanaro. L’innalzamento della falda può aver prodotto il contatto con materiale contaminato e quindi questi valori di PFAS potrebbero non sussistere più, ma dobbiamo capire cosa sia avvenuto anche in prospettiva” ha aggiunto Gianluca Penna.

Le ulteriori analisi serviranno a capire cosa sia realmente accaduto.

Previsto un incontro pubblico del primo cittadino con la cittadinanza per informarla della situazione. Penna ha inoltre comunicato la volontà di partecipare alla prossima Conferenza dei Servizi chiamata a valutare la richiesta di Solvay relativa all’ampliamento della produzione del C6O4.