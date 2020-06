Ufficializzati i passaggi di categoria delle squadre di calcio alessandrine: l’Hsl Derthona festeggia la sua terza promozione consecutiva

Alessandria – A campionati fermi per l’emergenza sanitaria, sono stati resi ufficiali, oggi, i passaggi di categoria nei vari campionati delle compagini alessandrine.

Capriatese e Stay O Party salgono in Prima categoria mentre la Luese passa in Promozione. Approda ufficialmente in serie D l’Hsl Derthona: per i leoncelli allenati da mister Pellegrini si tratta della terza promozione consecutiva.

Pizzerie Riunite e Bistagno-Valle Bormida salgono, invece, dalla Terza Categoria alla Seconda.