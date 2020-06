Vaccinatevi voi che a me vien da ridere

di Andrea Guenna – Come era facile immaginare, qualcuno, dopo aver terrorizzato tre miliardi di persone sulla presunta pandemia del Covid19, ora vuole imporre il vaccino a tutti. È un affare da qualche trilione di dollari che certamente i globocrati non si lasceranno scappare. Il piano sembra essere riuscito:

generare un virus non letale ma pericoloso per la società in quanto contagiosissimo e in grado di paralizzare uno Stato se non un continente; terrorizzare la gente per il pericolo di contagio; lanciare l’allarme per il crollo dell’economia nazionale invitando tutti a tirare la cinghia per il bene comune; chiedere a tutti, per lo stato di necessità, di farsi spiare dai servizi segreti con la app “Immune”; obbligare la popolazione a farsi vaccinare; rendere tutti docili e sottomessi come neppure fu nel Medioevo.

I fatti si sono susseguiti secondo copione sotto i nostri occhi.

Noi spettatori terrorizzati siamo diventati facili prede della psicosi alimentata ad arte dai mass media, a loro volta finanziati da “filantropi” esperti in terrorismo globale, perché la paura è l’arma più potente per annichilire le masse.

L’Italia è la più colpita dopo la Cina e la Corea del Sud in quanto priva di indipendenza a qualsiasi livello nonché la più debole in senso politico dell’intero Occidente, a causa di governanti – spesso analfabeti – palesemente eterodiretti e telecomandati dall’estero.

Ma quando tutto sembrava riuscito alla perfezione molti medici e virologi hanno detto che si trattava della più grande bufala della storia dell’umanità, che si trattava di un virus influenzale ancora sconosciuto ma per il quale, finalmente, le cure ci sono e il vaccino non serve.

Alcuni di loro sono Zangrillo, Tarro, Montanari, De Donno (nella foto in alto), insieme a Paolo Ascierto che col Tocilizumab – un farmaco utilizzato per curare l’artrite reumatoide – ha sconfitto il Covid19 rendendo Napoli l’unica metropoli italiana sanificata (da quando c’è l’epidemia in tutta la Campania ci sono stati circa 5.000 casi e un migliaio di morti. A Napoli ci sono stati tanti morti quanti ve ne sono stati a Tortona).

Il dubbio c’è, in quanto è certo che in tutta questa storia qualcosa non torna.

Anche perché si parla di vaccino pur sapendo che il coronavirus è mutevole e un vaccino finirebbe per non avere altro effetto se non quello di renderne dipendente chi lo fa, con grande piacere di chi, coi richiami, glielo venderà a vita.

Che il vaccino possa essere inutile, tra i tanti, lo dice anche Mike Ryan (nella foto a lato), responsabile delle emergenze dell’Osm, il quale in questi giorni ha dichiarato ufficialmente: “Speriamo di trovare un vaccino efficace, ma non è garantito che questo accada”. Eppure la quasi totalità della stampa nazionale continua imperterrita a terrorizzare gli italiani sul pericolo Covid19, sulla inevitabile ricaduta d’autunno, sulla necessità improrogabile di vaccinarsi. C’è addirittura un piano europeo per finanziare il vaccino anti-Covid in forza d’un accordo tra i ministri della salute europei, mentre l’alleanza a quattro, Italia, Germania, Francia e Olanda ha già in tasca il contratto con la multinazionale britannica AstraZeneca, che entro l’anno permetterà di vaccinare tutti gli over 65, più sanitari e forze dell’ordine.

Ebbene, che il vaccino l’avrebbe venduto AstraZeneca, noi di Alessandria Oggi l’abbiamo pubblicato esattamente tre mesi fa: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/03/13/un-vaccino-a-tempo-di-record-come-e-possibile/ .

Profeti? Chissà.

Gli è che qualcosa puzza, perché tutto potrebbe far parte di un piano molto ben congegnato che sta funzionando alla perfezione. E avrebbe potuto chiudersi con successo se non ci fosse stato chi gridava: “Il Re è nudo!”, mentre ci sarà certamente chi, come chi scrive, rifiuterà di farsi vaccinare.

Il vaccino sarà reso obbligatorio?

E io me ne frego.

Vaccinatevi pure voi che a me vien da ridere.