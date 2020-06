Grave un motociclista dopo un frontale con un’auto nell’astigiano

Castelnuovo Don Bosco – Grave incidente stradale, ieri, nell’astigiano, a Castelnuovo Don Bosco, in frazione Mondonio. Un motociclista è finito in prognosi riservata.

Il centauro stava viaggiando in direzione di Castelnuovo quando giunto al termine del rettilineo, poco dopo il cimitero della frazione, si è scontrato contro una Fiat 500 che procedeva in senso contrario. Il motociclista ha subito gravi traumi ed è stato portato via in eliambulanza all’ospedale di Asti: la prognosi è riservata ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Villanova per fare i rilievi dell’incidente. Le dinamiche e le responsabilità sono ancora in corso di accertamento.