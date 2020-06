Padre e figlio dentisti abusivi: denunciati

Torino (Ansa) – Esercitavano la professione di dentisti senza averne titolo in uno studio abusivo a Venaria Reale, provincia di Torino. Con questa accusa tre persone sono state denunciate dai carabinieri. Si tratta di due odontotecnici, padre e figlio, che avevano allestito nella loro abitazione un laboratorio odontoriatrico senza essere qualificati. Nello studio lavorava anche una terza persona, un odontoiatra che però non è iscritto all’albo.

Nel laboratorio, messo sotto sequestro, non erano rispettate le norme anti-Covid. Le indagini dei carabinieri proseguono per fare luce su alcuni timbri e ricette mediche e verificare l’eventuale complicità di altri professionisti.