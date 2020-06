Per il cronista americano Tucker Carlson ci hanno mentito sul coronavirus

La cronaca in Tv dei fatti che accadono in Usa fatta dal noto giornalista americano che denuncia il “Golpe Bianco” mondiale

di Tucker Carlson (da Fox News) – Milioni di americani subiscono restrizioni senza precedenti sulla loro vita personale, sulla loro vita quotidiana, sulla vita della loro famiglia. I divieti da coronavirus continuano. Decine di milioni di persone sono ora disoccupate. Un numero enorme di loro non ha prospettive di lavorare di nuovo. Molte migliaia di piccole imprese sono chiuse e non riapriranno mai. Più americani sono diventati dipendenti da droghe e alcol, vedendo dissolversi i loro matrimoni e diventando clinicamente depressi.

Alcuni di loro hanno ritardato i loro matrimoni. Altri sono stati puniti dal governo per aver seppellito i loro cari ai funerali. Alcuni americani moriranno di cancro perché non sono stati in grado di sottoporsi a screening, altri hanno perso la vita per la disperazione. Altri ancora hanno inondato le strade per ribellarsi perché la rabbia e la frustrazione imbottigliate assumono molte forme. È difficile calcolare il costo di aver chiuso gli Stati Uniti e negato ai nostri cittadini un disperato bisogno di contatti reciproci. Ma il costo è stato sbalorditivo.

Le persone responsabili di tutto questo dicono di non avere rimpianti. Abbiamo affrontato una calamità globale, dicono. Covid19 è stata la peggiore pandemia dall’influenza spagnola. Quell’influenza ha ucciso 50 milioni di persone.

“Non avevamo scelta. Abbiamo fatto la cosa giusta”. Questo è quello che ci stanno dicendo. È vero?

La risposta a questa domanda è importante, non solo perché la verità conta sempre, ma perché è in gioco la credibilità dei nostri leader. Questa è la più grande decisione che hanno preso durante la nostra vita. […].

I divieti non erano necessari

[…]. Mentivano? La risposta breve è questa: sì, stavano sicuramente mentendo. Infatti per quanto riguarda la salute pubblica, possiamo affermare in via definitiva che i divieti non erano necessari. E possiamo dimostrarlo.

Ed ecco le prove più potenti:

gli Stati che non si sono mai bloccati – gli stati in cui le persone sono state autorizzate a vivere come gli americani e non si rannicchiano da soli in casa – alla fine non si sono rivelati peggiori degli Stati che avevano quarantene obbligatorie. Lo stato in cui probabilmente vivi.

Gli stati che inizialmente si sono chiusi ma che hanno riaperto rapidamente non hanno visto esplosioni di casi di coronavirus. Tutto questo è l’opposto di quello che hanno detto sarebbe accaduto con grande sicurezza.

I media hanno predetto la morte di massa in luoghi come Lake of the Ozarks e Ocean City, Md. – luoghi in cui la classe media osa andare in vacanza. Ma quelle morti non sono mai avvenute.

Alla fine, il coronavirus di Wuhan si è rivelato essere una malattia pericolosa ma gestibile, come tante altre. Molto più pericolosi erano i divieti stessi.

Ad esempio, a New York, in Pennsylvania, nel New Jersey e nel Massachusetts, i governatori in preda al panico e incompetenti hanno costretto le case di cura ad accettare pazienti affetti da coronavirus e, di conseguenza, sono morte molte migliaia e sono morte inutilmente.

Questa è tutta una storia straordinaria, ma sta quasi per essere scoperta. […].

I politici corrotti ci hanno spaventato

A quel tempo, le ancore di notizie ti stavano ordinando di smettere di porre domande e obbedire. […]

Le nostre azioni di coscienza collettiva: restare a casa.

Oh, se ami tua madre, farai quello che dico […] ma il Memorial Day è arrivato a maggio e alcuni stati hanno iniziato a riaprire. Milioni di americani riconoscenti si sono recati all’aperto per la prima volta in mesi e i media li hanno attaccati per averlo fatto. Li hanno chiamati assassini. Nuotare con i tuoi figli, ci hanno detto, equivaleva a un omicidio di massa. […]

L’ultima clip vista è stata del 25 maggio. È successo poco più di due settimane fa.

“Novantottomila persone sono morte. Come osi uscire di casa? Non lavori nei media. Non sei essenziale”.

Ma non ci volle molto perché quel messaggio cambiasse completamente. In effetti, ci sono voluti esattamente cinque giorni.

Ecco la stessa notizia ancora morta che hai visto meno di una settimana dopo.

[Il cronista] Non è più arrabbiato, noterai, per gli americani che vanno fuori. Fintanto che si ribellano e bruciano e non fanno qualcosa di peccaminoso come nuotare con i loro bambini, ne è felice. […]

Se la gente usciva sbagliava ma ora lo fa per protestare e fa bene

Il fratello di Andrew Cuomo deve essere stato nella stessa classe di storia perché ha avuto la stessa reazione.

Chris Cuomo:“Le principali città americane sono piene di persone che chiedono a questo paese di essere più giusto, più giusto.

E per favore, mostrami dove si dice che le proteste dovrebbero essere educate e pacifiche. Perché posso mostrarti che i cittadini oltraggiati sono quelli che hanno reso l’America ciò che è e hanno portato a importanti traguardi.

Sono qui per urlare, criticare, incolpare e vergognarsi.

I cittadini non hanno il dovere di controllare il loro sdegno”.

Wow. Quindi, un minuto prima erano assassini di massa per essere usciti. Ora sono Sam Adams. Sono patrioti. Sono eroi americani.

Se tutto ciò sembra un passaggio piuttosto brusco, non preoccuparti. La rivolta non è un rischio per la salute fintanto che aiuta il Partito Democratico in vista delle elezioni di novembre. La rivolta (contro Trump; n.d.r.) non diffonderà il coronavirus.

Sembra impossibile ma è così perché la scorsa settimana centinaia di autoproclamati funzionari della sanità pubblica hanno firmato una lettera in cui lo affermavano. Hanno annunciato che le rivolte di Black Lives Matter sono un contributo vitale alla salute pubblica. In effetti, sono una procedura medica essenziale.

Ma ciò non significa che devi uscire. Non grazie al coronavirus, non hai il diritto di riprendere la tua vita, e se ti lamenti di questo, è “nazionalismo bianco”. Questa è stata la loro conclusione professionale.

Un singolo americano ci crede? No, certo che no. È [un messaggio] troppo stupido anche per essere ripetuto dalla CNN, quindi lo ignorarono per lo più.

Questo è un segno inquietante se ci pensate. Significa che queste persone hanno finito di provare a convincerti, anche a ingannarti.

Non stanno discutendo, stanno emanando decreti. Pensano di poterlo fare. Non credono più di aver bisogno del tuo consenso per prendere decisioni importanti per gestire il Paese. Una volta che l’autorità smette di provare a cambiare idea, anche per inganno, significa che hanno deciso di usare la forza – e lo hanno fatto.

Niente funerali, niente libertà

Durante i divieti, alle persone i cui cari sono morti non è stato permesso di avere funerali per loro. Pensaci. È difficile pensare a qualcosa di più crudele, ma è successo a molte persone. Hanno affermato che era necessario.

No, non era necessario. E lo sappiamo perché ora che un uomo è morto, la cui morte è politicamente utile al Partito Democratico, le autorità hanno consentito tre funerali e non una parola su un rischio per la salute.

Una crisi sanitaria che è diventata economica

I ristoranti della Contea di King operano con una capacità del 25 percento. Questa è la legge ora. Alle imprese non essenziali è consentita solo la capacità del 15%. L’effetto di ciò è un disastro economico. La maggior parte delle piccole imprese ha margini molto piccoli. Non possono sopravvivere a lungo, e in effetti molti sono falliti.

Cosa dovrebbero fare?

Dovrebbero unirsi all’Antifa, ovviamente, perché nella Contea di King, nello stato di Washington, l’Antifa può fare qualsiasi cosa voglia fare. Hanno occupato un’intera sezione di sei blocchi del centro di Seattle, e questo va bene per le autorità sanitarie. Non è richiesta nessuna distanza sociale. Sono essenziali.

Eravamo tutti suonati. I politici corrotti ci hanno spaventato a rinunciare al controllo sulle domande più elementari della nostra vita. Allo stesso tempo, hanno dato più potere ai loro seguaci obbedienti, come Antifa, mantenendo il resto di noi intrappolati a casa e censurati online.