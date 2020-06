Da Regione Piemonte: videoconferenza stampa sul trasporto pubblico in Piemonte, “Dalla Fase 3 alla nuova normalità”, mercoledì 17 giugno ore 14:30

Il trasporto pubblico sta riprendendo i servizi in tutte le sue forme. Ma il lockdown è stato occasione per ripensare l’impostazione del TPL e progettare la nuova normalità dei prossimi anni. Più integrazione, più flessibilità e nuovi sistemi tariffari saranno le parole chiave del futuro del TPL: un insieme di servizi basato sull’incontro tra domanda e offerta e in linea con le nuove dinamiche sociali e lavorative che si stanno delineando. Parteciperanno l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi e la presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese Licia Nigrogno.

