Dalla Prefettura di Alessandria: approfondimento sul tema dell’usura

In considerazione dell’attuale momento di crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, il Prefetto Olita ha convocato per mercoledì 17 giugno prossimo un incontro in videoconferenza al quale sono state invitate le Forze di Polizia, la Camera di Commercio, le Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura e le Organizzazioni imprenditoriali di categoria dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura. Durante la riunione sarà approfondita la tematica del rischio di usura per le imprese in difficoltà, anche in relazione all’accesso al credito e ai finanziamenti previsti dalla vigente normativa, e saranno condivisi dati e notizie utili al fine di prevenire e affrontare il fenomeno.