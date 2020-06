Finisce con l’auto nella scarpata, in corso le operazioni di ricerca e recupero

Cabella Ligure – Sono intervenuti Vigili del Fuoco ed elisoccorso, oggi pomeriggio, a Cabella Ligure dopo che una vettura è finita in una scarpata mentre percorreva una zona particolarmente impervia.

L’uomo che guidava il mezzo è riuscito a lanciare l’allarme utilizzando il suo smartphone con il quale ha contattato i Vigili del Fuoco che sono immediatamente partiti verso la zona in cui è avvenuto l’incidente.

Attualmente le ricerche e i tentativi di salvataggio sono in pieno svolgimento. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’uscita di strada del mezzo.

Aggiornamento: i soccorritori non riescono a trovare l’automobilista finito nella scarpata nella zona di Cabella Ligure oggi pomeriggio.

Gli elisoccorsi stanno sorvolando la zona del monte Ebro, ma, al momento, il veicolo non si trova. Le squadre a piedi si stanno muovendo verso località Roncasso. Non è stato ancora identificato chi ha lanciato l’allarme, i Carabinieri chiedono di segnalare eventuali persone disperse per avere più notizie possibili su dove indirizzare le ricerche.

L’uomo è riuscito a lanciare l’allarme utilizzando il suo smartphone con il quale ha contattato i Vigili del Fuoco che sono immediatamente partiti verso la zona in cui è avvenuto l’incidente.