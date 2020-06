Flop la “Commemoration Virtuelle” della battaglia di Marengo: uno spreco di denaro pubblico e sul web è stato un flop

Alessandria – Ventitremila euro di costo, pochissime visualizzazioni nel periodo della manifestazione, e il forfait della “star” preannunciata, lo storico dell’arte Philippe Daverio, colpito da improvvisa afonia proprio nel giorno della sua relazione.

Sono i numeri della “Commemoriation Virtuelle”, la commemorazione on line della Battaglia di Marengo, costata, oltre alle sopracitate ventitremila euro, anche parecchie polemiche dell’opposizione e del mondo della cultura.

In pratica un flop con gli organizzatori che, nella diretta Facebook, avevano annunciato l’improvviso impedimento dello storico dell’arte, proprio nella giornata più importante l’anniversario della Battaglia del 14 giugno 1800, quando nei campi alle porte di Alessandria Napoleone Bonaparte guidò le truppe francesi alla vittoria contro l’esercito austriaco.

Certo, da parte loro gli organizzatori hanno tentato di tenere desta l’attenzione con collegamenti con i rappresentanti istituzionali di Austerlitz, altro luogo simbolo di imprese napoleoniche, per futuri accordi e scambi anche turistici e ieri a Palazzo Cuttica a dialogare con gli ospiti, in maniera virtuale, c’erano il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, l’assessore al turismo regionale Vittoria Poggio e quello agli eventi di Palazzo Rosso Cherima Fteita.

Tutto molto bello? Pare proprio di no dato che, numeri alla mano, la manifestazione virtuale sembra aver destato ben poco interesse nei fruitori di Facebook e questo nonostante gli interventi di Alessandra Necci, biografa storica della Luiss, e del medico Nicola Cosentino, in uniforme napoleonica, che ha presentato gli strumenti dei chirurghi di allora.

Persone connesse ieri alla diretta: una decina o poco più.

Insomma ci pare che tutti questi soldi spesi per attuare la commemorazione virtuale di uno degli eventi storici più importanti della provincia di Alessandria avrebbero potuto essere spesi in altro modo.

Non sarebbe, forse, stato meglio aprire il Marengo Museum, anche solo per qualche giorno?

La rievocazione la si sarebbe potuta fare il prossimo anno nella solita veste, quella “live” che piace sempre a tutti. Nessuno, crediamo, avrebbe avuto da ridire.

Ora, invece, aspettiamoci polemiche accese su questo, ennesimo, spreco di denaro pubblico.