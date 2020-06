Il “distanziamento sociale” diventa un film 19 attori si riprendono durante il lockdown per dimostrare la voglia di tornare presto sul set

di Sonia Oliva – È disponibile sui social e sul web lo speciale ironico e divertente cortometraggio “Distanziamento Sociale” ideato dallo sceneggiatore e regista Francesco Malavenda con un cast di 19 famosi interpreti: Maurizio Mattioli, Francesco Testi, Stefano Masciarelli, Gigi Miseferi, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Antonio Giuliani, Emy Bergamo, Alvaro Vitali, Carmine Faraco, Antonio Lo Cascio, Anna Rita Del Piano, Stefania Corona, Claudia Conte, Paola Lavini, Andrea Paris, Gegia, Franco Neri, Gianluca Fubelli.

Prendendo spunto da quello che hanno fatto le orchestre in fase di lockdown, ciascun attore ha interpretato la propria parte “autoriprendendosi”, o facendosi riprendere con il cellulare, e ha poi inviato il video al regista.

La trama è leggera, scritta proprio per regalare momenti spensierati allo spettatore, e tocca diversi argomenti un po’ stravolti dalla condizione di “reclusione forzata”. Dal calcio all’amore, dagli esercizi fisici all’arte culinaria, dal giardinaggio ai tradimenti ma il fil rouge che lega tutto è l’amicizia (vera) tra gli attori che hanno saputo recitare un copione “simulando” di avere di fronte chi dava la controbattuta.

“Ho voluto scrivere e realizzare questo film corto per dare un piccolo segnale, per far capire che ci siamo anche noi, quelli del cinema, non per far polemica, ma per dimostrare la voglia di tornare al più presto ad aprire un set!”, spiega Malavenda che tecnicamente si è avvalso della collaborazione “soltanto” di tre persone: Emiliano del Frate, montatore, Davide Granelli, dronista, e Tony De Simone per le musiche originali.