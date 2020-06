Maltempo, martedì allerta gialla nel casalese e Basso Monferrato

Casale Monferrato – Torna l’allerta gialla in Piemonte per il maltempo. Martedì particolarmente colpito sarà il casalese, Val Cerrina e Basso Monferrato.

Attese, dunque, abbondanti precipitazioni per colpa di un minimo di pressione di origine atlantica, in avvicinamento dalla Francia verso l’arco alpino occidentale e che determinerà un peggioramento del tempo.