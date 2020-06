“Spostava” contanti per milioni di euro: arrestato e rinchiuso nel carcere di Alessandria sessantaquattrenne di Bra

Asti – Si trova rinchiuso nel carcere di Alessandria, Claudio Enzo Di Prima, sessantaquattrenne braidese accusato di riciclaggio ed arrestato dalla Polizia di Asti.

L’uomo, infatti, era formalmente un “invisibile”, visto che non ha nulla di intestato: né auto, né case, né utenze telefoniche. Riconducibili a lui, però, due numeri di Partita Iva: uno in qualità di ditta individuale non meglio definita, l’altro per una società di consulenze fiscali.

Ed è grazie a queste due aziende che, secondo le indagini della Procura, Di Prima riciclava ingenti somme di denaro e le trasformava in contanti di cui si sono perse le tracce.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il “giro” messo su dal braidese era davvero imponente con milioni di euro versati sui vari conti correnti delle due società a fronte di fatture ritenute palesemente fasulle.

Le indagini hanno condotto la Squadra Mobile astigiana a scoprire che l’uomo era un vero professionista, rapidissimo tanto che, a costo di spostarsi in Lombardia, Liguria e in svariate città del Piemonte nello stesso giorno, faceva tanti prelievi quanti bastavano per incassare l’intera cifra in contanti, si parla anche di 30-40.000 euro, prevalentemente su conti correnti e carte appoggiate al circuito bancario delle Poste.

Un’indagine che si è basata su una poderosa documentazione delle movimentazioni dei conti e degli ingenti prelievi di contanti dei quali, per ora, non si conosce la destinazione.

Sono in corso accertamenti sulle società che versavano sui suoi conti, tutte con sede nell’hinterland milanese e in grandi centri della Lombardia.

All’interrogatorio di convalida, Di Prima, dal carcere, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere ma presto sarà di nuovo sentito dalla Procura per fare chiarezza su questo suo addebitato ruolo di intermediario nella catena di riciclaggio di denaro dalla dubbia provenienza.