Truffa e tentato furto: la Polizia di Alessandria denuncia due persone

Alessandria – Con l’accusa di truffa e tentato furto la Squadra Mobile di Alessandria ha denunciato due persone, Giovanni Modica ed il figlio Semir, per la vendita di materiale presente all’interno di un’azienda per la quale era già stata versata, a titolo di anticipo, la somma di euro 2.800 euro.

Tutto era nato nei giorni scorsi quando una pattuglia della Polizia era intervenuta in via Dei Preti, poco fuori Alessandria in direzione Valmadonna, in seguito alla segnalazione ricevuta da un ex operaio circa la presenza di alcune persone all’interno del perimetro dello stabile, chiuso ed in attesa di dichiarazione di fallimento.

Giunti sul posto, gli agenti avevano identificato tutte le persone presenti che avevano affermato essere di essere state autorizzate da un presunto socio dell’azienda di recuperare del materiale ferroso cedutogli a titolo oneroso.

Subito erano scattati gli accertamenti che avevano permesso di appurare che la ditta C.M.A. era però intestata ad un unico titolare. Dunque, emergeva che quanto dichiarato dal venditore era da ricondurre ad attività illecita.

Le indagini avevano poi permesso di scoprire che un incontro, nel pomeriggio dello stesso giorno, era avvenuto tra le persone identificate e il truffatore.

Individuato il presunto comproprietario, Giovanni Modica, la Polizia aveva poi proceduto a fermarlo assieme al figlio Semir, complice nella truffa.

Nel corso dell’attività svolta, la Polizia ha sequestrato quanto in possesso dei Modica utile alla prosecuzione delle indagini da parte della Squadra Mobile alessandrina.