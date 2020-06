Ispettori Ambientali di Alessandria salvano micino finito nel vano motore di una macchina

Alessandria – Intervento degli Ispettori Ambientali, stamane, in via Chenna ad Alessandria, per recuperare un gattino finito nel vano motore di un’auto parcheggiata. Gli Ispettori sono stati allertati dall’Ufficio comunale Welfare animale dopo una segnalazione.

L’intervento è stato possibile anche grazie alla disponibilità del proprietario che si è messo a completa disposizione aprendo il cofano del mezzo. Il gattino era disceso nel vano-motore rendendo impossibile una rapida liberazione manuale del povero cucciolo. Si è dovuto così ricorrere a un carro-attrezzi dopo che il proprietario dell’autovettura ha dato l’autorizzazione alla rimozione del proprio mezzo, accollandosi le spese, ridotte tuttavia al minimo grazie alla sensibilità della ditta intervenuta. Il micio ora è al Gattile.