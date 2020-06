Morte Igina Fabbri, colpo di scena nel processo al figlio Mauro Traverso: il teste aveva mentito

Alessandria – Si avvia alle battute finali il processo contro Mauro Traverso , l’uomo accusato di aver ucciso la madre, Igina Fabbri, lasciandola morire di freddo in un villino disabitato ad Arquata Scrivia, nella frazione di Pessino, il 6 febbraio del 2018.

Il 29 giugno è prevista la requisitoria del pm, Alessio Rinaldi ma intanto ieri è stato richiamato Cosimo Riotto, uno dei testimoni al processo, e gestore di un bar che era frequentato da Mauro Traverso, il figlio della vittima.

La tesi dell’omicidio volontario è sempre stata rigettata dalla difesa di Traverso, avvocati Aldo Mirate e Chiara Pescarmona, che propone un’altra ricostruzione, quella di una vendetta nei confronti di Traverso, che faceva uso frequente di droga: e si sarebbe tenuto una partita invece di rivenderla, da questo sarebbe nata la ritorsione. Era diventato dunque cruciale stabilire se davvero ci fosse stato questo furto: Riotto, chiamato a testimoniare in una delle precedenti udienze, aveva detto di non saperne nulla. Ieri è tornato, ed ecco il colpo di scena: i legali di Traverso gli hanno fatto ascoltare una sua intercettazione mentre parlava con l’ex moglie di Traverso dopo la morte della madre.

A quel punto Riotto ha detto di essersi ricordato del furto di droga: “Venne un giorno a casa mia per raccontarmi questa cosa e ricordo anche che in quell’occasione c’era la madre con lui, ma lei rimase in macchina”.

Nell’audio il barista di Arquata afferma che Traverso “è un bravo ragazzo ed è molto legato alla madre” sottolineando il fatto che aveva un rapporto speciale con lei e che lei gli dava tutto, in pratica era la sua fonte di sostentamento.

Tra lunghi silenzi e vuoti di memoria, Riotto ha aggiunto pochi dettagli, ricordando che Traverso aveva preso la droga “in un campo ma non so altro”. Del giorno della morte della donna, ha ricordato: “Mauro l’aveva accompagnata lì, poi era andato subito via. Se fosse rimasto, se la sarebbero presa con lui”.