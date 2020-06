Trovato morto l’uomo precipitato con la sua auto nei boschi vicino a Cabella Ligure

Cabella Ligure – È stato trovato senza vita l’uomo, un sessantaduenne residente ad Alessandria e appassionato di parapendio, precipitato ieri pomeriggio, con la sua auto, in una scarpata nei boschi di Cabella Ligure, nella zona appenninica tra Piemonte e Liguria.

I soccorsi erano partiti intorno alle tre e mezza. I Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il Soccorso Alpino, i volontari della Protezione Civile, i ranger di Arquata Scrivia, i volontari dell’International search and rescue association di Cantalupo insieme alle squadre anti incendi boschivi sono andate avanti tutta la notte nelle ricerche, rastrellando senza sosta il territorio per individuare il veicolo precipitato in un dirupo, difficile da individuare perché il mezzo si era infilato nella fitta boscaglia degli Appennini. Da ieri sera erano stati impiegati anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, diversi droni, l’unità cinofila, e l’elisoccorso del 118.

Stamane il veicolo è stato individuato sul monte Roncasso dove, una volta sul posto, i soccorritori hanno trovato anche il corpo senza vita dell’uomo.