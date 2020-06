Ad Acqui si cerca una sistemazione per gli ottanta bimbi “sfrattati” dal Santo Spirito

Acqui Terme – Si dovrà cercare un’altra sistemazione ma il Comune di Acqui punta a non disperdere gli alunni del Santo Spirito, l’Istituto gestito dalle suore salesiane che a settembre non riaprirà, costringendo così gli 80 alunni a cercare un’altra scuola. Un’impresa non facile, vista la situazione delle scuole elementari acquesi che, come altrove, dovranno fare i conti con il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria.

Alcune proposte sono in corso di valutazione ma, come detto, il Comune insieme alle famiglie, alla diocesi, alla comunità pastorale di San Guido e alla cooperativa Crescere Insieme, punta a non disperdere gli alunni.

Alcune soluzioni sarebbero già state proposte come quella del titolare di un immobile residenziale in città. I locali sono a posto e non necessitano di ristrutturazione, ma devono essere riadattati per creare le aule. L’altra opzione è il centro commerciale La Torre, sulla circonvallazione, dove alcuni locali sfitti sono stati messi a disposizione. C’è anche un’ipotesi nell’ex scuola Fermi, dove però servono lavori importanti.

Il tempo stringe, la disponibilità dei locali va data entro il 30 giugno.

Intanto, però, il Comune sta cercando di mantenere uno spiraglio aperto con le suore salesiane e venerdì ci sarà un incontro a Torino. Il giorno prima ad Alessandria con il provveditore.