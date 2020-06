Bufera su Di Maio, beccato con una scorta da sei auto blu per il Ticino

Di Maio s’è recato all’incontro con Cassis scortato da 6 auto, 3 furgoni e una moto. Sul web un video accende la polemica sull’utilizzo delle auto blu

Mendrisio (Sputnik) – Stefano Tonini, deputato del Granconsiglio della Lega del Ticino, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la ripresa in cui si vede una lunga carovana di auto blu mentre scortano il ministro degli Esteri, per l’incontro con l’omologo Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) elvetico.

Tonini commenta in maniera ironica, con tanto di faccine sorridenti, e fa riferimento alle battaglie tenute dal Movimento Cinquestelle per l’abbattimento dei privilegi dei politici, anche contro l’uso di auto blu.

“Taglieremo quelli che sono i privilegi delle auto blu. Non c’è più scampo, adesso cominciamo a ristabilire un po’ di equità sociale in questo Paese”. (Cit. Luigi Di Maio).