Da “Cambiamo!” Roma: sulla vicenda della Pernigotti competenze e unità del territorio premiano, ma il Governo faccia di più

“Il cambio di rotta sullo stabilimento di Novi Ligure è la conferma che l’unità del territorio a difesa di un saper fare non esportabile premia”. È quanto dichiara il Senatore di Cambiamo! Massimo Berutti commentando le notizie sul nuovo piano industriale presentato al Ministero dello Sviluppo Economico. “La tutela dei posti di lavoro e delle loro competenze dimostra che la storia di questo marchio è forte e lo è anche grazie al territorio in cui è radicato. Il lungo impegno che ha visto in prima linea tutti gli attori locali e regionali è stato proficuo – prosegue Berutti – non possiamo però nasconderci che la regia governativa sia stata debole. Dalle ipotesi mai realizzate da Di Maio su una legge salva Pernigotti alla mancanza di una visione che consenta di mettere a disposizione delle nostre eccellenze un quadro di sistema per competere a livello globale, il Governo ha confermato di essere a corto di idee. In quest’ultimo incontro è mancato anche il metodo, visto che diversamente rispetto a quanto accade sempre per i tavoli al Mise, anche se in videoconferenza, non sono stati invitati i parlamentari. Lasciamo correre visto l’esito positivo, ma la nostra presenza non è residuale e tra un DPCM e l’altro il Governo dovrebbe ricordarsene”.