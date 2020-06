Dalla Città di Casale M.to: al Castello del Monferrato ESCO – EState a COrte

Musica, teatro e letteratura a partire dal 21 giugno

Musica, teatro e letteratura sono gli ingredienti di ESCO – EState a COrte, il ricco programma di iniziative che si susseguiranno nei prossimi mesi nella suggestiva cornice del Castello del Monferrato. Originali format, nuove modalità di fruizione e location suggestive, come il Castello del Monferrato, sono gli ingredienti per offrire iniziative per tutti i gusti a partire dal primo giorno d’estate.