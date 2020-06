Due incidenti stradali a Vercelli e provincia, tre persone portate in ospedale

Vercelli – Due brutti incidenti stradali, nella notte tra martedì e mercoledì, a Vercelli e provincia, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il primo, intorno all’una, è avvenuto a Caresanablot. Un incidente autonomo, le cui cause esatte sono ancora da accertare, un violentissimo impatto in una rotonda.

Prontamente intervenuta una squadra della sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, che ha messo in sicurezza il veicolo mentre il conducente è stato affidato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale di Vercelli. Per fortuna in buone condizioni nonostante il forte impatto. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

Il secondo a Vercelli, sulla rotonda di piazza Mazzucchelli. Anche in questo caso un incidente autonomo, a rimanere coinvolta è stata una vettura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle cinque.

Le cause dello schianto sono ancora da accertare. All’ arrivo sul posto i pompieri hanno prestato i primi soccorsi sanitari alle persone coinvolte nell’incidente, poi trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Vercelli.