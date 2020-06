Grigi, ridotti gli stipendi dei giocatori nel periodo di emergenza sanitaria

Alessandria – È stato raggiunto l’accordo, in casa Alessandria Calcio, per la riduzione degli emolumenti dei passati mesi. Una scelta da parte dei giocatori per venire incontro alla società in questo periodo di inattività agonistica forzata a causa del coronavirus.

Ringraziamenti sono arrivati da Luca Di Masi, patron del club piemontese, attraverso un comunicato ufficiale: “Il presidente dell’Alessandria Calcio Luca Di Masi rivolge un sincero ringraziamento a tutti i tesserati della società che, nel drammatico momento coinciso con l’emergenza Covid-19, con generosa sensibilità hanno concordato la riduzione di parte degli emolumenti delle scorse mensilità”.