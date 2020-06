La Pernigotti non è affatto salva

di Andrea Guenna – Il 6 agosto 2019 Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e del lavoro, annunciava che al Mise (Ministero dello sviluppo economico) era stato raggiunto l’accordo per scongiurare l’esubero dei dipendenti. La ripartenza della produzione era prevista per ottobre. Ma la Pernigotti, da allora, non è mai ripartita.

La cassa integrazione non è certa, anche perché il periodo di crisi causa Covid19 ha una lunga lista d’attesa, e la Pernigotti non compare nei primi posti.

Si sente dire che è stato presentato il piano industriale ma non è vero perché siamo rimasti al vecchio, presentato l’anno scorso, che non piaceva a nessuno e non è servito a niente. Per questo motivo al Mise si attende ancora la visita dei Toksoz per discutere il documento aggiornato. L’incontro (si farà, non si farà, non si sa, forse, chissà, staremo a vedere, può darsi) è ancora da fissare.

Si dice che la proprietà turca porterà a Novi la produzione di creme e tavolette, ma non c’è nessuna conferma.

Si dice che interverranno la Spes cioccolato di Torino e il gruppo Optima di Rimini, già titolare dallo scorso settembre del comparto gelati. Sì ma come? Quando? Dove? Non si sa, perché non è vero che lo stabilimento resterà dov’è in quanto i Toksoz hanno vinto il ricorso al Tar – e il Comune di Novi non intende opporsi – che consente loro di trasformare l’area in residenziale per cui, anche secondo voci attendibili, al posto del vecchio stabilimento sorgerà un palazzo con 36 appartamenti. Qualcuno aveva ipotizzato un trasferimento di quel che rimane dell’azienda a Basaluzzo o a Pozzolo, ma il sindaco Cabella ha obiettato che in questo caso non si potrebbe più dire che Pernigotti è Novi e viceversa, secondo uno slogan venuto fuori durante le manifestazioni sindacali dell’ultimo anno.

Cari colleghi della stampa, tutti allineati e coperti a scrivere che la Pernigotti è salva, non è così e, anzi, si dovrebbe scrivere tranquillamente che è in alto mare. Non bisogna illudere le famiglie che tiravano avanti grazie allo stipendio che arrivava dalla Pernigotti perché, data la situazione generale, non si sa neppure se arriverà la cassa integrazione.

Diciamo la verità che fa bene a tutti, perché è meglio arrossire prima che sbiancare poi.