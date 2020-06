La Pernigotti resterà a Novi: presentato il piano industriale al Ministero dello Sviluppo Economico

Novi Ligure – La Pernigotti resterà a Novi Ligure e non subirà tagli al personale tra il 2020 e il 2024.

Il piano industriale, presentato stamane in videoconferenza al Mise, ha confermato le anticipazioni dei giorni scorsi: ad agosto partirà la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per 50 dipendenti a Milano e 59 a Novi Ligure.

Nello storico stabilimento novese la proprietà turca porterà la produzione di crema spalmabile e di tavolette di cioccolato con due nuove linee di produzione da affiancare a quelle di torrone e cioccolatini.

Insomma una vera e propria boccata d’ossigeno per tutti gli operai che da mesi erano con il fiato sospeso per il loro futuro.

I partner di questa operazione che rilancia il cioccolato novese saranno la Spes cioccolato di Torino e il gruppo Optima di Rimini, titolare del comparto gelati dallo scorso settembre.

“È il massimo che si poteva ottenere” ha fatto sapere Piero Frescucci della Uila Uil.

C’è poi il capitolo del ricorso vinto dalla Pernigotti contro il Comune di Novi. L’azienda ha ottenuto la cancellazione del vincolo che impediva di trasformare l’edificio di viale della Rimembranza in case e uffici se l’attività fosse stata spostata fuori dal Comune. L’amministrazione di centrodestra ora sta valutando il da farsi.

Il sindaco Gian Paolo Cabella, in un post su Facebook, ha spiegato: “L’impugnazione al Consiglio di Stato della sentenza di primo grado è un’eventualità che la maggioranza non ha affatto scartato, avendo anzi chiesto al proprio legale di esaminare quali chance vi siano in concreto di successo di tale iniziativa.

L’ipotesi ventilata dalla minoranza (dare seguito ad un nuovo provvedimento, che costituisca la “riedizione” del precedente) è stata invece già esclusa, su indicazione del legale di fiducia. Si tratterebbe, infatti, di un’inammissibile elusione della recente sentenza del Tar Piemonte, che non si addice ai doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione. Le sentenze che non si condividono si impugnano, ma “non si aggirano”. Visti i tempi, non rapidi, di un appello al Consiglio di Stato, l’amministrazione ritiene comunque indispensabile riaprire quanto prima un confronto con la Pernigotti, sia in ragione delle ultime notizie del piano industriale in fase di presentazione al MISE, sia perché – anche nell’attuale quadro di regole di PRG (cioè anche dopo l’accoglimento del ricorso) – il destino dell’area dello stabilimento Pernigotti non può prescindere da un accordo con l’amministrazione. Tale circostanza (assoggettamento a convenzione di qualsiasi eventuale intervento sull’area) costituisce un elemento forte che il Comune vuole “spendere” fino in fondo con la società Pernigotti, nella convinzione che un accordo fra le parti rappresenterebbe anche il miglior modo per garantire l’interesse dei lavoratori e della città”.