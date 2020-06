Maltempo, in Piemonte allerta gialla per i prossimi due giorni

Torino (Ansa) – Ancora due giorni di temporali prima le condizioni meteorologiche tornino a essere stabili con il bel tempo in PIemonte. Oggi è domani – è l’avviso di Arpa (Agenzia regionale per protezione dell’ambiente) ancora allerta gialla per il maltempo provocato dall’area depressionaria che si è formata sulla Normandia. Oggi dovrebbero essere escluse dal rischio di allagamenti, grandinate, fulmini, frane e cadute di alberi solo la pianura settentrionale e i bacini del Toce, a nord, e dello Scrivia, a sud. Domani l’allerta gialla riguarda invece tutta la fascia dalla Valle Sangone (Torino) al Toce e la valle dello Scrivia.

Nelle ultime 24 ore le stazioni Arpa hanno registrato 53 mm di pioggia a Caldirola (Alessandria), 52 a Bielmonte (Biella), 40 a Colleretto. La pioggia più intensa in un’ora sono stati i 30 mm in Valle Varaita, al Pian delle Baracche (Cuneo), ma forti grandinate hanno colpito la provincia di Novara, in particolare Suno e Vaprio d’Agogna, Comuni che potrebbero chiedere lo stato di calamità naturale.