Pernigotti, oggi il giorno della verità: quale futuro per la storica azienda di Novi?

Novi Ligure – Un anno di cassa integrazione per “ristrutturazione aziendale” ma a Novi dovrebbe rimanere tutta la forza lavoro.

Parliamo della Pernigotti. Oggi a Roma, assieme alla proprietà turca dei fratelli Toksoz, si dovrebbe conoscere nel dettaglio quale sarà il famoso piano industriale già annunciato alcuni mesi fa.

Secondo quanto trapelato, i principali contenuti del piano riguarderebbero l’occupazione: circa sessanta posti di lavoro a Novi Ligure, fra impiegati e commerciali, e altrettanti quelli a Milano, sempre fra impiegati e commerciali.

Sarebbe anche prevista la realizzazione di una nuova linea di produzione per quanto concerne le creme spalmabili.

La domanda è, come già sottolineato nei giorni scorsi, il Mise accetterà questo piano?

Sette mesi fa, era fine novembre, i rappresentanti dei fratelli Toksoz avevano illustrato la bozza del programma riferito agli anni 2020-2024, nel quale si parlava di riportare a Novi alcune produzioni dalla Turchia e persino di costruire un nuovo stabilimento e di creare un museo nella fabbrica di viale della Rimembranza, ormai obsoleta.

Notizie considerate positive, almeno all’epoca, dai sindacati Flai Cgil, Uila Uil e Fai Cisl per l’occupazione, poiché non si parlava di esuberi. I rappresentanti dei lavoratori avevano però sottolineato la mancanza di basi numeriche. L’azienda aveva sottolineato il contributo in termini di volumi di produzione e di occupazione che, secondo la bozza del piano, potrà dare la Spes, ovvero la cooperativa di Torino che solo pochi mesi prima era stata defenestrata dal progetto di produzione in conto terzi a Novi per conto della Pernigotti.

Il piano faceva inoltre affidamento sulle commesse previste dalla Optima, società che a settembre 2019 aveva acquisito il comparto dei gelati. L’obiettivo era di arrivare a 3.500 tonnellate annue di produzione nel 2024. Non si citavano però le cifre con le quali realizzare gli investimenti previsti.

Oggi, stando a quanto è trapelato, tutti questi numeri dovrebbero invece essere esposti nel piano industriale che sarà presentato a Roma.

Starebbe, dunque, andando tutto a posto per la storica azienda novese che fu leader nel settore dolciario?

Non resta che attendere.

Oggi i sindacati chiederanno la cassa per un anno “per riorganizzazione”, una formula diversa da quelle attive in precedenza, prima “per chiusura” e poi “per crisi”, quest’ultima ottenuta nel febbraio 2019.

Questo nuovo tipo di cassa, secondo quanto fatto sapere dai sindacati, significherebbe la salvezza della Pernigotti e resterà in vigore fino a luglio 2021.

Sarà dunque vero che le sorti della storica azienda novese sono cambiate, dopo due anni di agonia, in positivo?