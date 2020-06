Tre auto coinvolte in un incidente nel vercellese, una donna trasportata al Pronto Soccorso

Roccapietra – Ancora incidenti sulle strade del vercellese. Stamane, poco dopo mezzogiorno, sono state coinvolte tre auto a Roccapietra, frazione di Varallo Sesia. Una donna, alla guida di una delle vetture, è stata portata trasportata dal 118 al Pronto soccorso.

Per i primi soccorsi, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo, i carabinieri di Varallo e Borgosesia e la polizia locale di Varallo. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per accertarne le cause.