Coronavirus, dieci nuovi casi nella casa di riposo di San Salvatore: il sindaco Beccaria invita a non abbassare la guardia

San Salvatore Monferrato – Nuovi casi di Covid19 in provincia di Alessandria. Alla casa di riposo di San Salvatore “Madonna del Pozzo” sono stati riscontrati dieci casi di infezione: la situazione riguarda otto pazienti e due operatori sociosanitari ed è attualmente monitorata dei medici dell’Usca, unità speciale continuità assistenziale, insieme a un infettivologo.

A darne notizia, sui social, è stato il primo cittadino di San Salvatore, Enrico Beccaria: “in queste ore è stata confermata la notizia che presso la RSA Casa di Riposo ‘Madonna del Pozzo’ si sono riscontrati al momento 10 casi di infezione da Covid-19 (otto pazienti e due Oss). La situazione è monitorata dai medici dell’ USCA, Unità speciale continuità assistenziale, insieme ad un infettivologo chiamato dall’ODA.

Ho deciso di informarvi subito e scrivervi per mettervi in guardia. Se la bella stagione, la fase 2 e la 3 ci avevano illusi che il Covid-19 era scomparso, questo episodio recente di cui vi sto informando è la riprova che nessuno di noi può dirsi al sicuro e che solo attuando le pratiche si sicurezza possiamo tenere lontano il rischio.

I dati rassicuranti diffusi in questi giorni, non devono farci abbassare la guardia. Dobbiamo mantenerci altamente attenti e attuare tutte le pratiche anti contagio che ben conosciamo: il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso di mascherine. Al momento non ho altro da dire, vi terremo informati sugli sviluppi.”