Coronavirus, la denuncia dell’Afeva di Casale: dirottati sull’emergenza epidemiologica fondi destinati alle aziende per la bonifica dall’amianto

Casale Monferrato – Ha scatenato non poche polemiche a Casale la notizia, apparsa sulla Gazzetta ufficiale del 6 giugno, della revoca da parte dell’Inail del Bando Isi 2019 per finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

Ad andare, tra i primi, su tutte le furie è stato Nicola Pondrano, storico rappresentante dell’Afeva e presidente del Fondo per le vittime da amianto a livello nazionale: “Il Covid 19 si porta via i soldi dell’amianto e questo aspetto è tanto più grave perché inserito in disposizione governative che prevedono la sostenibilità ambientale e l’aria pulita: ma cosa c’è di peggio delle fibre d’amianto per ammorbare l’aria? Praticamente vengono dirottati sull’emergenza epidemiologica Covid 19 i finanziamenti del bando Isi 2019 che prevedeva aiuti alle aziende che intendessero bonificare i loro siti dall’amianto. Misure che erano state pensate proprio per garantire il lavoro in sicurezza e ridurre i rischi della fibra killer anche sulla popolazione”.

Nello specifico, il Bando Isi prevedeva contributi del 65 per cento a fondo perduto fino a un massimo di 130.000 euro a chi avesse presentato progetti per la rimozione dell’amianto nei luoghi di lavoro.

Pondrano ha sottolineato che nessuno “mette in discussione il contrasto all’epidemia Covid 19. Ma l’antitesi sta nel proclama del governo, che inserisce nel programma ‘Progettiamo il rilancio del Paese’ piani che riguardano bonifiche e aria pulita per un Paese più verde e sostenibile. Fa specie, insomma, che a fronte di questa lodevole iniziativa ci sia la decisione di dirottare i fondi del Bando Isi. È un palese contrasto con le politiche di rilancio ambientale”.

Altro dato fatto presente dalle varie Afeva, Casale, Emilia Romagna, Sardegna e Napoli, è quello che fra i “danni collaterali del Covid 19 c’è quello che subiscono i lavoratori esposti all’amianto, perché soggetti più a rischio in quanto portatori di danni all’apparato respiratorio, su cui incide pesantemente anche il coronavirus”.