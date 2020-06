Finti addetti alla rete idrica derubano due anziane nel vercellese

Bianzè/Borgo d’Ale – Il copione è sempre lo stesso: suona il campanello e alla porta si presentano presunti addetti di aziende che devono controllare le tubature. Parlano di problemi e di perdite della rete senza entrare nello specifico, guadagnano la fiducia della vittima e riescono ad entrare nell’appartamento. Una volta all’interno distraggono il padrone di casa e arraffano quello che trovano.

Sono i ladri che, ieri mattina, sono entrati in azione nel vercellese, a Bianzè e Borgo d’Ale.

E le vittime sono state persone anziane.

A Bianzè la sfortunata padrona di casa è stata derubata di 400 euro e della borsetta. A Borgo d’Ale, sempre ieri mattina, con la stessa tecnica i ladri sono riusciti ad entrare in un’abitazione, a portare via una catenina d’oro e 150 euro in contanti. Anche in questo caso la vittima del furto è stata una persona anziana.

In entrambi i casi indagano i carabinieri. Il loro appello è di non aprire mai la porta agli sconosciuti e di chiamare le forze dell’ordine al minimo sospetto che qualcosa non quadri. Con la fine del lockdown stanno ricomparendo questo tipo di reati che erano crollati a livello provinciale.