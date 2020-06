Foglio di via obbligatorio per un parcheggiatore abusivo colto in flagrante dalla Polizia in piazzale Berlinguer

Alessandria – Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi di piazzale Berlinguer ad Alessandria. Ieri pomeriggio alcune Volanti della Questura di Alessandria, in transito nella zona per vigilanza e contrasto al fenomeno illegale, è intervenuta nei confronti di un cittadino straniero che, all’interno del parcheggio, si avvicinava alle autovetture in transito per indicare ai conducenti dove posteggiare il mezzo e per poi chiedere loro delle somme di denaro.

Giunti sul posto, gli Agenti lo hanno subito identificato: si tratta del senegalese Pepe Ngagne Kallabar, 31 anni, con vari precedenti di Polizia tra cui anche sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore in altre città.

Anche ieri, infatti, il trentunenne aveva chiesto insistentemente denaro a chi intendeva posteggiare la propria auto in prossimità dell’Ospedale, compresi gli operatori sanitari, impegnati nel fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da covid-19.

Kallabar, accompagnato negli Uffici della Questura per la compilazione degli atti di competenza, è stato denunciato e nei suoi confronti il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso, tramite Divisione Anticrimine della Questura, un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alessandria, vietandone il ritorno per tre anni.