L’Alessandria Calcio Femminile si affida a mister Pino Primavera

Alessandria – Nuovo mister in casa Alessandria Calcio Femminile. Ieri è, infatti, stato ufficializzato l’arrivo di mister Pino Primavera (nella foto tratta dal profilo Facebook del club) che guiderà la squadra nella prossima stagione e che ha preso il posto di mister Luca Barbesino.

Primavera è molto conosciuto nel mondo calcistico alessandrino soprattutto nell’Aurora Calcio con cui ha ottenuto una promozione in Prima Categoria, conquistando diverse volte le fasi finali della Coppa Piemonte. Per lui è la prima esperienza con il calcio femminile.