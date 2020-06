Protesta stagionali frutta, nulla di fatto dopo l’incontro con il sindaco di Saluzzo

Saluzzo (Ansa) – Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il viceprefetto di Cuneo Maria Antonietta Bambagiotti e i rappresentanti dei lavoratori africani migranti, impegnati nella raccolta della frutta, che questa mattina hanno dato vita ad un presidio e ad un corteo di protesta lungo le vie del centro di Saluzzo, accompagnati dai rappresentanti delle ‘associazioni antirazziste’ del territorio, chiedendo una casa o un alloggio dove avere accoglienza durante il periodo della stagione frutticola.

Dopo un’ora di presidio di fronte all’ingresso del municipio, una delegazione è stata ricevuta dal sindaco e dal vice prefetto, che hanno ribadito l’impossibilità di aprire il dormitorio comunale come gli anni passati. Dopo una serie di scontri verbali tra le parti, i rappresentanti degli stagionali hanno deciso di lasciare la sala, decretando, di fatto, il fallimento dell’incontro.

“Siamo consci delle problematiche ma per le soluzioni occorre tempo – ha spiegato il viceprefetto Bambagiotti – la soluzione in tempi brevi non c’è”.

Il sindaco Calderoni ha precisato: “Saluzzo ha sempre accolto gli immigrati. Questo è un anno particolare, con elevate problematiche sanitarie. Arrivare qui a Saluzzo, come gli altri anni, senza un contratto e senza un posto dove stare è un rischio elevato. Il mio Comune ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità ma le istituzioni locali non possono sempre spingersi oltre il limite. La risposta va data dalle istituzioni statali”.