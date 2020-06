Sarà fatta brillare la bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata a Campo Ligure sotto il ponte della ferrovia

Ovada – Non c’è ancora la data ufficiale ma presto ci sarà. Parliamo della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovata sotto il ponte della ferrovia a Campo Ligure e che sarà fatta, naturalmente, brillare.

Quando questo avverrà per ore ogni collegamento stradale, autostradale e ferroviario, nonché aereo tra Liguria e Piemonte in Valle Stura dovrà essere sospeso.

È quanto emerso nella riunione del Centro operativo misto della Protezione civile. Un altro guaio su una già travagliata situazione, in particolare per i cantieri lungo la A26 e le frane sulla provinciale 456 del Turchino, fra chiusure continue e code infinite tra le due regioni.

Nello specifico, l’operazione consisterà nell’estrazione delle due spolette di innesco e nel trasporto della bomba in una cava per farla brillare ma si deve evitare qualsiasi rischio per la popolazione finché l’ordigno non sarà altrove.

“L’ordigno della Seconda Guerra mondiale è più piccolo del previsto, 220 chili contro i 450 indicati all’inizio. Ma questo comporterà comunque un raggio di sicurezza pari a 1,8 km. Questo significherebbe l’evacuazione di tutti i tremila abitanti del paese per un massimo di sei ore, insieme alla chiusura della ex statale del Turchino, della A26 e della ferrovia” ha spiegato il primo cittadino di Campo Ligure, Gianni Oliveri.

Dal Comune di Campo Ligure è stata chiesta una diversa soluzione e cioè quella di costruire una casamatta in cemento nel torrente per ridurre il raggio di sicurezza e far evacuare così meno persone

È prevista per oggi la risposta alla proposta unitamente anche alla comunicazione della data dell’intervento.

In ogni caso, quanto ai collegamenti in Valle Stura la chiusura per numerose ore è comunque assicurata e non c’è speranza che l’adozione dell’una o dell’altra soluzione scongiuri gli enormi disagi.