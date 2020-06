Alla casa di riposo “Madonna del Pozzo” di San Salvatore tredici positivi al Covid: tre ricoverati a Casale, altri otto alla Clinica Salus di Alessandria, due Oss in quarantena domiciliare

San Salvatore Monferrato – Sono tredici in tutto, due Oss e undici pazienti, i casi di coronavirus registrati nei giorni scorsi alla Casa di Riposo “Madonna del Pozzo” di San Salvatore, struttura che si trova di fronte al santuario alle porte del paese.

La notizia del focolaio era stata annunciata sui social dal primo cittadino Enrico Beccaria che sottolineava come la situazione fosse monitorata dai medici dell’USCA Unità speciale continuità assistenziale, insieme ad un infettivologo chiamato dall’ODA.

“Ho deciso di informarvi subito e scrivervi per mettervi in guardia. Se la bella stagione, la fase 2 e la 3 ci avevano illusi che il Covid-19 era scomparso, questo episodio recente di cui vi sto informando è la riprova che nessuno di noi può dirsi al sicuro e che solo attuando le pratiche si sicurezza possiamo tenere lontano il rischio.

I dati rassicuranti diffusi in questi giorni, non devono farci abbassare la guardia. Dobbiamo mantenerci altamente attenti e attuare tutte le pratiche anti contagio che ben conosciamo: il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso di mascherine. Al momento non ho altro da dire, vi terremo informati sugli sviluppi” aveva scritto sui social Beccaria.

La struttura sansalvatorese, in tutto, ospita sessanta pazienti e degli undici positivi, tre sono stati portati all’ospedale di Casale, i tre più gravi, prima al Dea poi nel reparto di Malattie infettive, mentre gli altri otto si trovano ad Alessandria, alla Clinica Salus di via Trotti.

La decisione è stata presa dall’Oda, Opera Diocesana di Assistenza, perché il personale che dovesse passare da zone di contagiati Covid ad altre con ospiti negativi dovrebbe indossare camici differenti, cambiandosi completamente. Questo creerebbe problemi di organizzazione, anche alla luce del fatto che due Oss sono a casa in quanto contagiate e altre sono sotto osservazione.

Il contagio si sarebbe sviluppato da un solo paziente, portato ai primi di giugno all’ospedale di Alessandria per visite ed esami. Tornato alla struttura, nei primi giorni di giugno gli era stato effettuato il tampone, risultato negativo. Ma dopo qualche giorno, e in presenza di sintomi di contagio, gli era stato rifatto il tampone, con risultato positivo. Ricoverato all’ospedale di Alessandria, era mancato nel giro di poche ore.

Così era scattato un immediato monitoraggio dei pazienti anche perché a fine maggio i tamponi eseguiti sui sessanta pazienti della struttura era risultati tutti negativi.

Successivamente era stato chiamato un infettivologo, il dottor Luigi Fruttaldo, ex primario di Malattie Infettive dell’ospedale Santo Spirito, in un’opera di continuità assistenziale a una ventina di pazienti, per lo più non autosufficienti, guariti dal coronavirus ma con tampone ancora positivo. Quindi impossibilitati a tornare a casa propria per la quarantena da effettuare in luogo protetto.

Alla fine, però, in accordo con la direzione dell’Oda, è stato deciso il trasferimento di tre pazienti all’ospedale di Casale e degli altri otto alla Clinica Salus di Alessandria.

Al momento la situazione, come anche sottolineato dalla direttrice della Rsa sansalvatorese Alessia Morbello, è sotto controllo e il monitoraggio continuo.

Il sindaco Beccaria ha sottolineato che “proprio di fronte a quanto stava accadendo negli ultimi giorni abbiamo chiesto insistentemente di fare tamponi. La situazione di San Salvatore non è affatto isolata ed è per questo che faccio appello al senso civico della popolazione perché siano rispettate le disposizione di sicurezza”.