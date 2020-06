Ancora grazie “Cugini Francesi”: scoperti altri stupri e violenze ordinati da voi nei confronti di noi italiani, bambini compresi, nel 1944

Roma – Il “grande eroe francese” Charles De Gaulle sapeva tutto delle violenze sessuali ordinate dal comando militare francese nei confronti di incolpevoli civili italiani, donne, uomini e bambini, all’Isola d’Elba. Un’altra triste pagina delle marocchinate (i francesi le hanno sempre prese da noi e dai tedeschi, ma appena hanno potuto hanno agito così) per cui ricorre in questi giorni il 76° anniversario. Si tratta dello sbarco sull’Isola d’Elba delle truppe coloniali francesi, avvenuto nel 1944 con l’operazione militare denominata “Brassard” (Bracciale), che costerà tanto dolore alla popolazione civile. A ricordare questi tragici avvenimenti è l’associazione nazionale vittime marocchinate, che mette a disposizione gli studi dei propri ricercatori storici e si dichiara disposta a partecipare a dibattiti e conferenze da organizzare nei comuni dell’Isola d’Elba.

La sera del 17 giugno 1944, una spedizione di 17.400 uomini, in maggioranza soldati marocchini e senegalesi, sbarcarono sull’isola toscana che era difesa da un esiguo contingente italo-tedesco di circa 2000 soldati che resistette appena due giorni. Lo sbarco era un’operazione militare assolutamente inutile. Infatti, con l’avanzata degli alleati sulla terraferma, l’isola d’Elba sarebbe stata ben presto evacuata dalle truppe germaniche, senza spargimenti di sangue e combattimenti.

Invece, gli alti comandi francesi, ai quali era necessaria qualche operazione militare vittoriosa, imposero agli altri alleati questo sbarco e mandarono al massacro le truppe coloniali, le quali, una volta messo piede sull’isola si abbandonarono a violenze di ogni genere sulla popolazione civile elbana che si prolungarono anche dopo la resa dei difensori italo-tedeschi.

I senegalesi del 4° e del 13° Reggimento Tiratori e i marocchini del 2° Raggruppamento Tabors, misero a ferro e fuoco in particolare le località di Marina di Campo, Procchio, Capoliveri, Portoferraio e Porto Longone, oggi Porto Azzurro. I carabinieri, in un rapporto del 21 settembre 1944, firmato dal comandante generale dell’Arma, Generale Taddeo Orlando, accertarono che i magrebini inquadrati nell’esercito francese avevano commesso 191 stupri su donne, 20 tentativi di violenza carnale su donne e uno su un bambino, 11 omicidi e migliaia di furti e rapine. Anche la piccola isola di Pianosa subì lo stesso trattamento: su una popolazione di circa 150 persone, si contarono due tentativi di violenza, dieci rapine, razzie di bestiame e il saccheggio di tutte le abitazioni.

La storia di questo sbarco è costellata di episodi di violenza senza freni. A Portoferraio la giovane moglie di un operaio fu stuprata da sei senegalesi, mentre una giovanetta che a Porto Longone acclamava i “liberatori” fu violentata da un gruppo di marocchini e analoga sorte subirono una settantenne e un bambino di otto anni.

Diversi uomini pagarono con la vita il tentativo di difendere l’onore e l’integrità fisica di mogli e figlie: a Capoliveri venne ucciso un padre che tentò di opporsi alla violenza sulla figlia, poi ugualmente stuprata dopo l’omicidio del genitore; un padre subì la stessa sorte anche a Portoferraio; a Portolongone due mariti pagarono con la vita il tentativo di difendere le loro mogli dalle bramosie dei coloniali; a Campo d’Elba altri due uomini ebbero la stessa tragica fine e un uomo venne massacrato mentre cercava di impedire il saccheggio della propria casa; a Portoferraio due uomini furono uccisi mentre tentavano di raggiungere la propria abitazione per recuperare dei generi alimentari e un giovane studente fu ucciso a colpi di pistola da un sottufficiale corso irritato dal pianto della madre del ragazzo. Tutte le caserme dei carabinieri vennero saccheggiate e così moltissime abitazioni private. Sottufficiali e Carabinieri furono percossi e derubati di portafogli e orologi. Vennero razziati 31 bovini, 23 suini, 46 ovini, 569 conigli e 675 polli e asportati 33.587 litri di vino.

La popolazione, sentendosi in balia della soldataglia francese, abbandonò le proprie case e si ritirò sulle montagne, discendendone solo 25 giorni dopo, al momento del reimbarco del contingente francese. Molte donne si rivolsero ai medici per abortire dopo le violenze subite dai marocchini e dai senegalesi. I fatti dell’isola d’Elba ebbero una grande risonanza negli alti comandi alleati e costrinsero i francesi a prendere decisi provvedimenti disciplinari: diversi senegalesi furono fucilati e due comandanti di corpo destituiti dagli incarichi. Ma ormai il danno era fatto.

Circa 700 soldati della RSI, quasi tutti giovanissimi e richiamati di leva, fatti prigionieri sull’isola furono trasportati in Corsica, spogliati degli abiti e delle scarpe, depredati dei loro oggetti personali e subirono atti di pederastia da parte dei carcerieri magrebini. Prigionieri in Corsica furono anche gli agenti del carcere di Pianosa e una dozzina di civili.