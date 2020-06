Auto in fiamme ad Ozzano Monferrato, si esclude ipotesi dolosa

Ozzano Monferrato – Intervento dei Vigili del Fuoco, stamane, a Ozzano Monferrato, nel casalese, per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta in via Roma, all’altezza del civico 110. L’auto è andata completamente distrutta.

I rilievi per capire le cause del rogo, in collaborazione con i Carabinieri , sono in corso anche se al momento si esclude l’ipotesi dolosa.