Da Incontri DiVini Tortona: aperitivo francese con prodotti della nostra terra

“L’associazione “Incontri DiVini” organizza presso il Manhattan Caffè di Via Emilia 144 a Tortona un aperitivo diverso dai soliti: si tratta di una degustazione di un vino francese con abbinamento ai prodotti del nostro territorio.

Nel corso della serata scopriremo quali sono i collegamenti che uniscono Tortona, il territorio piemontese, la città di Milano e la Francia, il tutto attraverso il cibo!

Ad animare l’aperitivo ci sarà francesca di “Francais Milan” che proporrà delle attività e dei giochi in lingua per ripassare o scoprire il francese!

L’appuntamento è per venerdi 26 giugno ore 19 al manhattan cafè, nel cuore di Tortona.

La prenotazione è obbligatoria, per partecipare mandare un whatsapp al numero 379 1851796 o scrivere una mail a info.incontridivini@gmail.com“