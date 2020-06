Furto con tecnica inedita in uno sportello bancomat di Murisengo, rubati oltre cinquantamila euro

Murisengo – È di oltre cinquantamila euro il bottino portato via da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì dal Banco BPM di Murisengo, nel casalese.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casale, che stanno portando avanti le indagini assieme ai colleghi di Ozzano e Murisengo, i ladri avrebbero hanno adottato un nuovo sistema tecnologico, mai visto in provincia di Alessandria e adottato solo a Milano e provincia, che consiste nello smontare la plafoniera, togliere il lamierino sottostante per accedere al sistema informatico dell’Atm tramite una chiavetta, in modo da hackerare il bancomat con un apposito software.