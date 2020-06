Il Cit mette in mora Novi e gli altri Comuni debitori

Novi Ligure – L’annuncio di Silvio Mazzarello, amministratore unico del Cit, è chiaro: “Visto il perdurare della crisi di liquidità e gli appelli di pagamento andati sempre a vuoto abbiamo deciso di tutelare gli interessi dell’azienda e dei lavoratori, Vogliamo i soldi dovuti da tutti i Comuni, in particolare Novi, dal quale avanziamo 100 mila euro del 2018, deliberati nel bilancio del 2019”.

In pratica il Consorzio Intercomunale Trasporti ha messo in mora il Comune di Novi. In termini giuridici significa che darà comunicazione formale in cui saranno richiesti tutti gli oneri dovuti, in modo perentorio. Se non dovesse ricevere nulla dopo la scadenza indicata nel documento formale, il Cit adirà le vie legali.

Tra tutti gli altri enti locali, il totale si aggira attorno ai 600.000 euro. I diciassette Comuni soci devono versare quanto deliberato, per evitare la liquidazione della società. Le somme indicate si riferiscono allo “scaduto” ovvero a versamenti mai effettuati.

Da parte sua il Comune di Novi ha proposto di trattenere i propri crediti, annullando i debiti del Cit «a scalare», anche su partite dello stesso anno ma la richiesta è stata giudicata da Mazzarello “tecnicamente non sostenibile” in quanto non ricevendo liquidità, il Cit sarebbe impossibilitato a pagare stipendi e fornitori.

“La situazione di crisi si è generata proprio perché non sono stati effettuati i versamenti dai soci” ha sottolineato l’amministratore unico.

E se non si concretizzerà l’impegno sottoscritto, gli sforzi fatti dai dipendenti e dall’amministrazione Cit resteranno vani.