Asti, per anni ha maltrattato la moglie: cinquantaseienne marocchino allontanato da casa dalla Polizia

Asti – Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Asti, Sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento decisa dal Gip del Tribunale di Asti nei confronti di un cinquantaseienne di origini marocchine. La segnalazione della moglie ha dato avvio alle indagini della polizia, che hanno messo in luce i maltrattamenti subiti dalla donna, con quotidiane violenze, vessazioni ed umiliazioni.

Per l’uomo il tribunale di Asti ha disposto, per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, non solo l’allontanamento dalla casa familiare, ma anche il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, con la quale non può avere più alcun tipo di contatto.