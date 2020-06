Bcube ancora in alto mare, ieri con Fca trattativa senza epilogo

Villanova d’Asti – È ancora fumoso il destino della Bcube di Villanova d’Asti. Ieri l’incontro tra la proprietà e Fca, sul rinnovo di una commessa fondamentale per il destino lavorativo di 210 dipendenti dello stabilimento astigiano, non ha portato ancora a un epilogo concreto.

La trattativa è stata lunga ed è andata avanti tutto il giorno ma, alla fine, non è arrivata alcuna conferma.

Nulla di fatto, dunque, e ieri alle proposte si sono accavallate delle controproposte.

Giovedì si era tenuto un incontro in Regione, richiesto dalla Cgil e dalla rsu, per l’apertura del confronto sul futuro aziendale. All’inizio la Bcube aveva comunicato che erano sorti degli imprevisti, che rischiavano di inficiare la trattativa con Fca.

Poi però, in serata, alla Cgil era arrivata la notizia che la trattativa era ripresa e che ieri si sarebbe dovuto sottoscrivere il nuovo contratto. La situazione stava migliorando e la speranza iniziava a crescere. Ieri, invece, un nuovo stop.

In caso di mancata firma, come sottolineato dalla Cgil, l’ipotesi più probabile è il blocco di tutta l’attività del sito e l’organizzazione di presidi e iniziative a partire da una manifestazione sotto gli uffici di Fca.