Carabinieri nella casa di riposo di San Salvatore dopo i tredici contagi da Covid19 riscontrati tra giovedì e venerdì

San Salvatore Monferrato – Sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria e i Nas alla casa di riposo “Madonna del Pozzo” di San Salvatore dove, tra giovedì e venerdì, si sono registrati tredici nuovi contagi da Covid19.

I militari, ieri, hanno trascorso l’intero pomeriggio nella struttura per ascoltare medici e responsabili. Ascoltate anche le testimonianze di sei pazienti.

La notizia del focolaio era stata annunciata, nei giorni scorsi, sui social dal primo cittadino Enrico Beccaria che sottolineava come la situazione fosse monitorata dai medici dell’USCA, Unità speciale continuità assistenziale, insieme ad un infettivologo chiamato dall’ODA.

“Ho deciso di informarvi subito e scrivervi per mettervi in guardia. Se la bella stagione, la fase 2 e la 3 ci avevano illusi che il Covid-19 era scomparso, questo episodio recente di cui vi sto informando è la riprova che nessuno di noi può dirsi al sicuro e che solo attuando le pratiche si sicurezza possiamo tenere lontano il rischio.

I dati rassicuranti diffusi in questi giorni, non devono farci abbassare la guardia. Dobbiamo mantenerci altamente attenti e attuare tutte le pratiche anti contagio che ben conosciamo: il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso di mascherine. Al momento non ho altro da dire, vi terremo informati sugli sviluppi” aveva scritto sui social Beccaria.

Dei tredici contagiati, due sono Oss mentre gli altri undici sono pazienti della struttura. Tre di loro, i più gravi, sono stati trasferiti all’ospedale di Casale, nel reparto di Infettivologia, mentre gli altri otto si trovano alla Clinica Salus di Alessandria.

A dare rassicurazione sulla situazione dei malati è Massimiliano Vacchina , direttore dell’Opera diocesana di assistenza di Casale, proprietaria della struttura: “Sia di qua sia di là, comunque, gli ospiti stanno abbastanza bene ma è stata proprio la mancanza di sintomi a generare la contrarietà dei familiari al trasferimento, che invece è stato imposto dal direttore sanitario dell’Asl, Federico Nardi, secondo un protocollo di sicurezza”.

“A dare l’allarme che purtroppo qualcosa stava accadendo sono state le prime febbri che hanno colpito alcuni ospiti nel fine settimana – ha poi raccontato Vacchina – allertati medici e team della Rsa Covid, lunedì tutti gli ospiti sono stati sottoposti al tampone. Alla presenza del direttore sanitario della struttura, Mario Negri, e con l’intervento dei medici Usca dopo il sopralluogo della commissione di vigilanza dell’Asl, si sono poi decisi i trasferimenti, spiegando anche ai familiari che erano necessari per il benessere dei congiunti, assistiti così 24 ore su 24 nella clinica di Alessandria e all’ospedale di Casale, e per la sicurezza di chi non è stato contagiato, del personale e dell’intera comunità”.

Oggi saranno effettuati i tamponi su altri quattro pazienti, attualmente nella struttura, che hanno accusato alcuni sintomi. Dalla prossima settimana, poi, secondo quanto fatto sapere dal responsabile del Distretto Valenza-Alessandria, Roberto Stura, saranno rifatti i tamponi a tutti gli ospiti della casa di riposo sansalvatorese. Stesso procedimento avverrà per chi è ricoverato in clinica o in ospedale e anche il personale sarà sottoposto alle stesse misure. Chi è a casa con tampone positivo dovrà avere due tamponi negativi prima di potere riprendere l’attività e poter uscire all’esterno.